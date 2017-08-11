НАЗК візьметься за виграш Ляшка лише наступного року

Ляшко задекларував три виграші у не вказаній лотереї компанії УНЛ

Нацагенство з питань запобігання корупції перевірить лотерейний виграш у 571 тисячу гривень нардепа та лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка наступного року, під час перевірки декларацій за 2017 рік.

Відповідно до статті 48 Закону Україну "Про запобігання корупції", лотерейні виграші на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, повідомлення про які Ляшко подав до Єдиного державного реєстру декларацій 24 жовтня, будуть перевірені під час повної перевірки щорічної декларацій за 2017 рік.

"Разом з тим, зважаючи на обмеження, встановлені статтею 23 Закону щодо одержання подарунків відповідно до статей 251, 255 кодексу України про адміністративні правопорушення та статей 12-13 Закону Національне агентство проводить збір фактичних даних, на основі яких буде встановлено наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією", - йдеться у відповіді НАЗК на запит "Української правди".

Раніше "Українська правда" кілька разів зверталася до прес-служби Ляшка з проханням прокоментувати його півмільйонний лотерейний виграш, але відповіді так і не отримали.

Нагадаємо, 24 жовтня в своїй декларації на сайті Національного антикорупційного агентства Ляшко задекларував три виграші у не вказаній лотереї компанії УНЛ ("Суперлото", "Кено", "Лото Максима"): 283 560, 153 485 і 134 000 гривень.

Раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко виграв в лотерею 571 тис. гривень.

Виявилося, що Ляшко виграв півмільйона гривень не в лотерею, а завдяки ставкам на футбольні матчі Ліги чемпіонів.