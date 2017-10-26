НБУ не розраховує отримати транш МВФ цього року

Він може надійти в Україну в першому кварталі 2018-го

Національний банк більше не розраховує на отримання п'ятого траншу Міжнародного валютного фонду цього року.

"Національний банк очікує надходження наступного траншу за програмою EFF у першому кварталі 2018 року. Разом із профіцитом зведеного платіжного балансу це дасть можливість збільшити міжнародні резерви до 22,1 млрд доларів на кінець 2018 року", - йдеться на сайті НБУ.

При цьому прогноз для резервів на кінець 2017 року погіршено з 20 млрд до 18,6 млрд доларів.

Національний банк підкреслює, що подальша співпраця з МВФ є ключовим фактором його макроекономічних прогнозів.

Для отримання п'ятого траншу Україна повинна прийняти законопроект про спрощення приватизації і проголосувати за створення антикорупційного суду.

Нагадаємо, в березні 2015 року МВФ відкрив чотирирічну програму EFF для України на суму $17 млрд. Вона передбачала проведення щоквартального перегляду програми і виділення Києву 2015 року чотирьох траншів, 2016 року - ще чотирьох. Насправді Україна отримала тільки чотири транші, а терміни їх виділення затягнулися.

Перший транш на $5 млрд Україна отримала в березні 2015 року, другий на $1,7 млрд - у серпні 2015 року, третій на $1 млрд - у вересні 2016 року, четвертий на $1 млрд - у квітні 2017 року.

Раніше повідомляли, що міністр фінансів Олександр Данилюк у Вашингтоні не зміг домовитися з МВФ про ціну газу на поточний опалювальний сезон.