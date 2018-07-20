НБУ очікує підвищення цін на газ та відтермінування співпраці з МВФ
"Так, наприкінці 2018 року очікується більш суттєве, ніж передбачалося раніше, підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів через наближення цін на газ на внутрішньому ринку до ціни імпортного паритету", — йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.
Там також додають, що інтерес інвесторів до України суттєво скоротився. Зокрема, через загальносвітову тенденцію зменшення зацікавленості у фінансових інструментах країн, що розвиваються.
Крім цього, на настрій міжнародних кредиторів України впливає відтермінування співпраці з МВФ через відсутність прогресу у проведенні реформ в Україні.
Напередодні в Нацбанку погіршили свої прогнози щодо зростання економіки України у 2018 році з 2,9% до 2,5%.
Серед причин перегляду свого економічного прогнозу в гірший бік, НБУ називає вичерпання ефекту від підвищення мінімальної зарплати, а також жорстку монетарну політику, яку Нацбанк вимушений провадити з метою зниження рівня інфляції. Зокрема, мова йде про підвищення облікової ставки до 17,5%.
Нагадаємо, що напередодні свої прогнози економічного зростання оприлюднили у Мінекономіки, яке прогнозує зростання ВВП України складе 3,2% у 2018 році, 3% у 2019 році та 4,1% у 2020 році згідно з базовим сценарієм.
Крім цього, у Мінекономіки спрогнозували, що у 2018 році ціни на газ для українських громадян зростуть на 18%, у 2019 році — на 5-8%, а у 2020 році — на 14%. Тарифи на електроенергію, на думку МЕРТ, зростатимуть на 25% на рік, починаючи з 2019 року.
Також у своїх прогнозах МЕРТ очікує поступове знецінення гривні до 30,7 гривень за долар у 2021 році.
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