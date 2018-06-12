НБУ очікує траншу МВФ наступного тижня
"Україна виконала всі вимоги. Залишаються тільки бюрократичні процедури", - сказав Смолій в інтерв'ю Reuters, додавши, що очікує, що МВФ надасть транш "за десять днів до Різдва", тобто до 15 грудня.
Розмір траншу він не назвав, але зазначив, що сума буде достатньою, щоб збільшити міжнародні валютні резерви НБУ до 19,2 млрд доларів з нинішніх 17,8 млрд доларів.
Нагадаємо, в жовтні 2018 року Україна і МВФ домовилися про нову кредитну програму stand-by на $3,9 млрд.
Вона замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року. Україна залучила, відповідно до неї, тільки $8,7 млрд з доступних $17,5 млрд. Перший транш на 5 млрд доларів було отримано в березні 2015 року, другий - на 1,7 млрд доларів у серпні 2015 року, третій - на 1 млрд доларів у вересні 2016 року, четвертий - на 1 млрд доларів у квітні 2017 року.
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