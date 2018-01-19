НБУ планує змінити механізм розрахунку курсу валют

ВалКлі – власний програмний комплекс Національного банку, в якому банки на сьогодні здійснюють підтвердження усіх своїх угод щодо купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти

Національний банк України (НБУ) розглядає можливість зміни підходів до розрахунку офіційного курсу гривні до долара США

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

У Нацбанку також зазначили, що зараз офіційний курс гривні розраховується як середньозважене значення за всіма міжбанківськими операціями за день за даними Валкла.

Зазначимо, що ВалКлі – власний програмний комплекс Національного банку, в якому банки на сьогодні здійснюють підтвердження усіх своїх угод щодо купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на міжбанківському ринку.

У НБУ вважають за необхідне перейти до його розрахунку на основі інформації з торгово-інформаційних систем (ТІС) Bloomberg і Reuters щодо реальних ринкових угод та з відсіканням угод с екстремальними параметрами.



Директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко вважає, що таким чином зменшиться навантаження на банки у частині формування звітності завдяки відмові від обов'язкової реєстрації угод в системі ВалКлі.

Також НБУ планує перейти до здійснення валютних інтервенцій з використанням Matching - нового функціоналу для укладення угод.

"Цей функціонал, впровадження якого наразі обговорюється з учасниками ринку, надасть змогу забезпечити на міжбанківському валютному ринку постійну наявність твердих цін на купівлю-продаж іноземної валюти та швидке укладання угод за найкращими курсовими параметрами", - розповіли в НБУ.

Нагадаємо, курс євро в обмінниках українських банків у п'ятницю, 19 січня, побив новий рекорд, досягнувши 35,5 гривні.