НБУ планує змінити механізм розрахунку курсу валют
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.
У Нацбанку також зазначили, що зараз офіційний курс гривні розраховується як середньозважене значення за всіма міжбанківськими операціями за день за даними Валкла.
Зазначимо, що ВалКлі – власний програмний комплекс Національного банку, в якому банки на сьогодні здійснюють підтвердження усіх своїх угод щодо купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на міжбанківському ринку.
У НБУ вважають за необхідне перейти до його розрахунку на основі інформації з торгово-інформаційних систем (ТІС) Bloomberg і Reuters щодо реальних ринкових угод та з відсіканням угод с екстремальними параметрами.
Директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко вважає, що таким чином зменшиться навантаження на банки у частині формування звітності завдяки відмові від обов'язкової реєстрації угод в системі ВалКлі.
Також НБУ планує перейти до здійснення валютних інтервенцій з використанням Matching - нового функціоналу для укладення угод.
"Цей функціонал, впровадження якого наразі обговорюється з учасниками ринку, надасть змогу забезпечити на міжбанківському валютному ринку постійну наявність твердих цін на купівлю-продаж іноземної валюти та швидке укладання угод за найкращими курсовими параметрами", - розповіли в НБУ.
Нагадаємо, курс євро в обмінниках українських банків у п'ятницю, 19 січня, побив новий рекорд, досягнувши 35,5 гривні.
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