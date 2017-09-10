БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 жовтня на 18 копійок та встановив його на рівні 26,55 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ суттєво зміцнив офіційний курс гривні
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,18 гривні за євро
Фото: УНІАН
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,18 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,5531 гривні.
Нагадаємо, 9 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,48-26,51 гривні за долар.
Нагадаємо, що в державному бюджеті на 2018 рік закладено курс 30 грн/дол. Водночас у Мінфіні пояснили, що закладений у бюджет курс 30 грн/дол. є технічним показником і використовується для попередніх розрахунків.
Національний банк України очікує помірної волатильності обмінного курсу гривні цієї осені, оскільки традиційні осінні фактори вже відіграють значно меншу роль на валютному ринку.
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