НБУ суттєво зміцнив офіційний курс гривні Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,18 гривні за євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 жовтня на 18 копійок та встановив його на рівні 26,55 гривні за долар.

Фото: УНІАН

Про це йдеться в даних регулятора. Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,18 гривні за євро. За 10 російських рублів дають 4,5531 гривні. Нагадаємо, 9 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,48-26,51 гривні за долар. Нагадаємо, що в державному бюджеті на 2018 рік закладено курс 30 грн/дол. Водночас у Мінфіні пояснили, що закладений у бюджет курс 30 грн/дол. є технічним показником і використовується для попередніх розрахунків. Національний банк України очікує помірної волатильності обмінного курсу гривні цієї осені, оскільки традиційні осінні фактори вже відіграють значно меншу роль на валютному ринку.

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