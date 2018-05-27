Не було жодної помилки: Президент УЄФА про організацію фіналу Ліги чемпіонів

Чеферін також вважає, що як мінімум половина іноземних уболівальників, які відвідали фінал ЛЧ, ще повернуться в Київ

Президент УЄФА Олександр Чеферін вважає, що при організації фіналу Ліги чемпіонів у Києві не було жодної помилки.

Про це Чеферін заявив 27 травня у час зустрічі з мером Києва Віталієм Кличком, повідомляє прес-служба КМДА.

"Хотів би подякувати Київ і меру Віталію Кличку за відмінну організацію фінальних матчів Ліги чемпіонів. Не треба забувати, що це – найбільша спортивна подія світового рівня, яку нелегко організувати. І вчора, і в попередні дні не було жодної помилки", - сказав Чеферін.

Він також додав, що, якщо місто змогло прийняти таку велику подію, як фінал Ліги Чемпіонів, воно зможе організувати будь-яку подію. Чеферін також вважає, що як мінімум половина іноземних уболівальників, які відвідали фінал ЛЧ, ще повернуться в Київ.

Раніше повідомлялося, за час проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві в поліцію надійшло 71 звернення від іноземних уболівальників.

Українські прикордонники зазначають, що станом на ранок 27 травня з України виїхали понад 15 тис. іноземних уболівальників. Всього на фінал Ліги чемпіонів приїжджали близько 25 тис. іноземців. За порядком у столиці стежили 10 тис. правоохоронців.

Матч завершився перемогою мадритського "Реала".