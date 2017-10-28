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Небойові втрати серед військових складають 10 тис. осіб, - Матіос

Матіос вважає причиною таких колосальних втрат порушення військовими статуту
З 2014 року більше 10 тис. військових загинули і були поранені не через бойові дії.
Небойові втрати серед військових складають 10 тис. осіб, - Матіос Фото: AP / Emilio Morenatti

"З 2014 року до сьогоднішнього дня в Збройних силах і серед усіх, хто отримав зброю і захищав державу, втрачено 10 103 людини - безповоротних і санітарних втрат. Не від бойових дій", - заявив заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі телеканалу ZIK, інформують Українські Новини.

Серед них 2 150 військових загинули.

У зоні АТО небойові втрати склали 3 700 осіб.

Матіос вважає причиною таких колосальних втрат порушення військовими статуту і халатне ставлення до служби.

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Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій на зустрічі із спецпредставником Держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером повідомив, що з початку 2017 року на Донбасі загинули 162 українських військових, а за останні два місяці - 10.

 

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28 10 2017 10:40
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