CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ 2014 року більше 10 тис. військових загинули і були поранені не через бойові дії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Небойові втрати серед військових складають 10 тис. осіб, - Матіос
Матіос вважає причиною таких колосальних втрат порушення військовими статуту
Фото: AP / Emilio Morenatti
"З 2014 року до сьогоднішнього дня в Збройних силах і серед усіх, хто отримав зброю і захищав державу, втрачено 10 103 людини - безповоротних і санітарних втрат. Не від бойових дій", - заявив заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі телеканалу ZIK, інформують Українські Новини.
Серед них 2 150 військових загинули.
У зоні АТО небойові втрати склали 3 700 осіб.
Матіос вважає причиною таких колосальних втрат порушення військовими статуту і халатне ставлення до служби.
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Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій на зустрічі із спецпредставником Держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером повідомив, що з початку 2017 року на Донбасі загинули 162 українських військових, а за останні два місяці - 10.
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28 10 2017 10:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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