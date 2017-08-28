Невідомі розбили меморіальну плиту герою Небесної сотні в Києві
Про це повідомив волонтер Назар Приходько.
"У Києві, і де – біля стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського на Грушевського – невідомі розбили меморіальну плиту одному з перших чотирьох Героїв Небесної сотні, ветерану війни на Балканах – Роману Сенику, якого було важко поранено під час боїв на Грушевського 22.01.2014, в результаті чого Роман помер від ран через 2 дні – 25.01.2017", – розповів Приходько.
Сеник дістав вогнепальне поранення 22 січня 2014 року поблизу стадіону "Динамо" на вул. Грушевського в Києві під час подій Євромайдану. Він переніс кілька операцій, втратив багато крові.
Сеник помер 25 січня, не приходячи до тями.
Нагадаємо, на трасі "Київ - Харків - Довжанський" біля Бахмута вночі проти 25 серпня невідомі розбили пам'ятник 13 бійцям Національної гвардії з батальйону імені Кульчицького, які загинули в ДТП 5 січня 2015 року.
Зранку 24 серпня невідомі облили білою фарбою нещодавно встановлений в Києві пам'ятник героям АТО у вигляді меча, що встромлений в карту Російської Федерації, а ввечері намагалися його підірвати.
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