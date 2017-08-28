Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Невідомі розбили меморіальну плиту герою Небесної сотні в Києві

На Грушевського невідомі розбили меморіальну плиту одному з перших чотирьох героїв Небесної сотні
У центрі Києва невідомі зруйнували меморіальну плиту українському активісту Євромайдану, Герою України Роману Сенику.
Невідомі розбили меморіальну плиту герою Небесної сотні в Києві Фото: facebook.com/pumamgo

Про це повідомив волонтер Назар Приходько.

"У Києві, і де – біля стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського на Грушевського – невідомі розбили меморіальну плиту одному з перших чотирьох Героїв Небесної сотні, ветерану війни на Балканах – Роману Сенику, якого було важко поранено під час боїв на Грушевського 22.01.2014, в результаті чого Роман помер від ран через 2 дні – 25.01.2017", – розповів Приходько.

Сеник дістав вогнепальне поранення 22 січня 2014 року поблизу стадіону "Динамо" на вул. Грушевського в Києві під час подій Євромайдану. Він переніс кілька операцій, втратив багато крові.

Сеник помер 25 січня, не приходячи до тями.

Нагадаємо, на трасі "Київ - Харків - Довжанський" біля Бахмута вночі проти 25 серпня невідомі розбили пам'ятник 13 бійцям Національної гвардії з батальйону імені Кульчицького, які загинули в ДТП 5 січня 2015 року.

Зранку 24 серпня невідомі облили білою фарбою нещодавно встановлений в Києві пам'ятник героям АТО у вигляді меча, що встромлений в карту Російської Федерації, а ввечері намагалися його підірвати.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 08 2017 16:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.