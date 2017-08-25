На трасі під Бахмутом розбили пам'ятник загиблим у ДТП бійцям Нацгвардії, – ФОТО

На трасі "Київ - Харків - Довжанський" біля Бахмута вночі проти 25 серпня невідомі розбили пам'ятник 13 бійцям Національної гвардії з батальйону імені Кульчицького, які загинули в ДТП 5 січня 2015 року.

Про це повідомила волонтер Олена Березуцька.

"Сьогодні вночі було спаплюжено пам'ятник воїнам бат.ім.генерала Кульчицького, що знаходився на трасі під Бахмутом. Місто пам'ятає те жахливе ДТП і загиблих молодих хлопців. Біль, нестримний біль, наче душу розтоптали", – розповіла волонтер.



Фото: facebook.com/elena.berezutska



Фото: facebook.com/elena.berezutska



Фото: facebook.com/elena.berezutska



Фото: facebook.com/elena.berezutska



Фото: facebook.com/elena.berezutska

5 січня 2015 року військовий мікроавтобус, який віз солдатів на передову, в умовах ожеледиці та поганої видимості зіткнувся з вантажівкою КрАЗ. 12 військовослужбовців загинули на місці, ще один помер від травм у лікарні.

У жовтні 2016 року на місці аварії було вікрито мармуровий пам'ятник з іменами загиблих, придбаний на гроші військовослужбовців. Силами волонтерів і влади Бахмута, саперного батальйону, у якого була техніка, а також посильними фізичними силами бійців батальйону пам'ятник був встановлений на місці загибелі солдатів.

Нагадаємо, зранку 24 серпня невідомі облили білою фарбою нещодавно встановлений в Києві пам'ятник героям АТО у вигляді меча, що встромлений в карту Російської Федерації. А ввечері намагалися його підірвати.