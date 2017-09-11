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У Києві невідомий повідомив про замінування "наметового містечка" на Майдані

У поліції заявили, що на Майдані наметів немає і перевіряють станції метрополітену
Невідомий повідомив про замінування Святошинсько-Броварської ("червоної") лінії Київського метрополітену, а також "наметового містечка" на Майдані Незалежності.
У Києві невідомий повідомив про замінування "наметового містечка" на Майдані Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Невідомий чоловік подзвонив і сказав про замінування станції метро "Палац спорту", всієї Святошинсько-Броварської лінії та наметового містечка на Майдані Незалежності", - повідомляється на сайті столичної поліції.

Відзначається, що правоохоронці евакуювали з метро близько 400 осіб. Перевірка йде на всіх станціях, але вони не закриті для пасажирів.

"Повідомлення про всю лінію, зараз перевіряють усе... Вже перевірили станцію "Палац спорту" і відкрили для людей. Зараз перевіряють станцію "Хрещатик". Інші станції на лінії перевіряють своїми силами... Їх не перекривають", - розповіли в прес-службі поліції "Українським новинам".

На уточнювальне запитання щодо інформації про замінування "наметового містечка", у прес-службі зазначили, що невідомий саме так сформулював своє повідомлення.

"Таке прийшло повідомлення. Але там (на Майдані Незалежності), наскільки нам відомо, наметів немає. Тому зараз перевіряють станції метро", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Києві через повідомлення про мінування закрито станцію метро "Палац спорту" на Сирецько-Печерській лінії.
 

 

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09 11 2017 18:57
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