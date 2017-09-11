У Києві невідомий повідомив про замінування "наметового містечка" на Майдані
"Невідомий чоловік подзвонив і сказав про замінування станції метро "Палац спорту", всієї Святошинсько-Броварської лінії та наметового містечка на Майдані Незалежності", - повідомляється на сайті столичної поліції.
Відзначається, що правоохоронці евакуювали з метро близько 400 осіб. Перевірка йде на всіх станціях, але вони не закриті для пасажирів.
"Повідомлення про всю лінію, зараз перевіряють усе... Вже перевірили станцію "Палац спорту" і відкрили для людей. Зараз перевіряють станцію "Хрещатик". Інші станції на лінії перевіряють своїми силами... Їх не перекривають", - розповіли в прес-службі поліції "Українським новинам".
На уточнювальне запитання щодо інформації про замінування "наметового містечка", у прес-службі зазначили, що невідомий саме так сформулював своє повідомлення.
"Таке прийшло повідомлення. Але там (на Майдані Незалежності), наскільки нам відомо, наметів немає. Тому зараз перевіряють станції метро", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, у Києві через повідомлення про мінування закрито станцію метро "Палац спорту" на Сирецько-Печерській лінії.
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