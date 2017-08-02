Незаконний експорт кукурудзи на суму ₴4,7 млн викрили та зупинили в Миколаївській обл

У Миколаївській області група зловмисників планувала незаконний експорт до Панами партії кукурудзи вартістю 4,7 млн грн.

Експортом товару займалося фіктивне підприємство, - повідомляє прес-служба ДФС.

"Групою осіб з метою прикриття незаконної зовнішньоекономічної діяльності на підставну особу було зареєстровано підприємство. У подальшому вказане підприємство оформило на митниці декларацію на експорт кукурудзи загальною вагою нетто – 2,2 тис. тонн, фактурною вартістю майже 8,4 млн грн в адресу компанії - нерезидента із Панами", - зазначається у повідомленні.

При цьому зауважується, що на підставі ухвал суду в офісних та складських приміщеннях підприємства було проведено два обшуки. Під час них правоохоронці вилучили та передали на відповідальне зберігання понад 1,2 тис. тонни кукурудзи загальною орієнтовною вартістю 4,7 млн грн, первинні документи, документи складського обліку, документи щодо митного оформлення, чорнові записи, носії інформації, ноутбуки.

Нагадаємо, детективи НАБУ затримали четвертого учасника корупційної схеми, через яку ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація України" (ДПЗКУ) зазнала збитків у розмірі понад $60 млн (понад 1,6 млрд грн).

Згодом повідомили, що серед структур-учасників корупційної схеми, через яку ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" зазнала збитків на суму понад 60 млн дол. (понад 1,6 млрд грн), є компанії, контрольовані російським бізнесом.