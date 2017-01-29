Нідерланди не змогли розшифрувати інформацію з російських радарів щодо катастрофи MH17

Спеціалісти комісії з розслідування катастрофи малазійського "Боїнга" під Донецьком не змогли розшифрувати дані, які надала Росія восени 2016 року.

Ускладнення з розшифруванням викликані тим, що інформація надана у форматі, який не відповідає міжнародним стандартам, пише Deutsche Welle.

Росія передала нідерландським слідчим у справі про катастрофу рейсу MH17 на сході України дані контролю радіолокації в форматі, який не відповідає встановленим міжнародним стандартам, у зв'язку з чим використати їх для отримання більш ясної картини події поки не вдалося. Про це в суботу, 28 січня, повідомив представник прокуратури Нідерландів в Амстердамі.

"Необхідні додаткові дані, щоб як слід зрозуміти, що зображено на знімках з радарів", – наводить його слова агентство dpa.

За відомостями видання De Telegraaf, російській стороні вже направлено запит на надання придатної інформації.

Росія надала слідчим запитані ними дані в жовтні 2016 року – незабаром після того, як у вересні був опублікований проміжний звіт міжнародної слідчої групи, в якому причиною катастрофи літака було названо попадання в нього ракети серії 9М38 з установки "Бук", доставленої на територію України з РФ.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.