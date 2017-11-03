Нідерланди заборонили турецькому міністру зустрітися з діаспорою в Роттердамі

Нідерланди офіційно заборонили міністру закордонних справ Мевлюту Чавушоглу летіти в Роттердам, де він збирався зустрітися з місцевою діаспорою, щоб переконати її підтримати зміни в конституції Туреччини.

Спочатку влада Роттердама заявила, що не дозволяє проведення цього мітингу. Але Чавушоглу заявив, що поїде все одно, а якщо голландці заборонять йому в'їзд, щодо країни будуть введені санкції, інформує CNN Turk.

Відзначимо, що 16 квітня в Туреччині на всенародне голосування будуть винесені поправки в основний закон, що наділяють президента безпрецедентною владою.

Він, зокрема, зможе оголошувати надзвичайний стан, призначати міністрів і вищих державних чиновників і розпускати парламент. Крім того, ці поправки дозволять нинішньому президенту Реджепу Ердогану залишитися на посаді голови держави до 2029 року. Він одночасно буде головою уряду, а пост прем'єр-міністра скасують в 2019 році.

Поправки до конституції про введення президентської форми правління схвалив 21 січня парламент Туреччини. Опозиція називає реформу офіційним переходом до авторитарного автократичного режиму і спробою узаконити наявну диктатуру.

Нагадаємо, що парламент Туреччини схвалив законопроект про внесення поправок до конституції, що розширюють повноваження президента країни.