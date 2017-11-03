Нідерланди заборонили турецькому міністру зустрітися з діаспорою в Роттердамі
Спочатку влада Роттердама заявила, що не дозволяє проведення цього мітингу. Але Чавушоглу заявив, що поїде все одно, а якщо голландці заборонять йому в'їзд, щодо країни будуть введені санкції, інформує CNN Turk.
Відзначимо, що 16 квітня в Туреччині на всенародне голосування будуть винесені поправки в основний закон, що наділяють президента безпрецедентною владою.
Він, зокрема, зможе оголошувати надзвичайний стан, призначати міністрів і вищих державних чиновників і розпускати парламент. Крім того, ці поправки дозволять нинішньому президенту Реджепу Ердогану залишитися на посаді голови держави до 2029 року. Він одночасно буде головою уряду, а пост прем'єр-міністра скасують в 2019 році.
Поправки до конституції про введення президентської форми правління схвалив 21 січня парламент Туреччини. Опозиція називає реформу офіційним переходом до авторитарного автократичного режиму і спробою узаконити наявну диктатуру.
Нагадаємо, що парламент Туреччини схвалив законопроект про внесення поправок до конституції, що розширюють повноваження президента країни.
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