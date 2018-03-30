Нідерланди зменшать виробництво та експорт природного газу

Буде скорочено експорт газу в Німеччину, Францію і Бельгію

Нідерланди різко скоротять виробництво природного газу. До 2030 року буде припинена розробка найбільшого родовища у провінції Гронінген у північній частині країни.

Це викликано численними землетрусами в регіоні, цитує DW прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Уже до кінця 2022 року виробництво газу планується скоротити до менш ніж 12 млрд кубометрів на рік.

У 2017 році тут було вироблено 23,6 млрд кубів газу, а у 2013 році – вдвічі більше цього обсягу.

У Гронінгені на кордоні з ФРН перебувають великі запаси газу, проте тут часто стаються землетруси. Через них у регіоні були пошкоджені тисячі будинків. Уряд Нідерландів оголосив про скорочення газовидобутку на початку 2018 року після чергового землетрусу силою 3,4 бала.

Для забезпечення безперебійного енергопостачання у Гронінгені за півмільярда євро планується побудувати фабрику з переробки висококалорійного імпортного газу для його подальшого використання в Нідерландах. Буде також скорочено експорт газу в Німеччину, Францію і Бельгію.

Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.