Nike випустила футболки з написом LDNR

Компанія Nike випустила лінію футболок зі своїм фірмовим логотипом і написом LDNR.

Інформація опублікована на сайті Nikе.

Футболки присвячені лондонському марафону. Напис є скороченням від слова Londoner (мешканець Лондона).

"Приготуйтеся показати світу, що ніхто не зрівняється з лондонцем", – йдеться у слогані серії.

Лондонський марафон проводять щовесни з 1981 року. Він є одним з шести найпрестижніших забігів у світі поряд зі змаганнями в Бостоні, Нью-Йорку, Чикаго, Берліні й Токіо. Щорічно на дистанцію виходять близько 40 тис. осіб.

Українські користувачі соціальних мереж звернули увагу на те, що компанія Nike використала абревіатуру, яка збігається з абревіатурою "ЛДНР" – так називають самопроголошені Луганську і Донецьку "народні республіки".



Фото: twitter.com/dinaashersmith



Фото: twitter.com/johnmcavoy2