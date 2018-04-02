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Nike випустила футболки з написом LDNR

Скороченням слова Londoner збігається з абревіатурою "ЛДНР", якою позначають самопроголошені Луганську і Донецьку "народні республіки"
Компанія Nike випустила лінію футболок зі своїм фірмовим логотипом і написом LDNR.
Nike випустила футболки з написом LDNR Фото: nike.com

Інформація опублікована на сайті Nikе.

Футболки присвячені лондонському марафону. Напис є скороченням від слова Londoner (мешканець Лондона).

"Приготуйтеся показати світу, що ніхто не зрівняється з лондонцем", – йдеться у слогані серії.

Лондонський марафон проводять щовесни з 1981 року. Він є одним з шести найпрестижніших забігів у світі поряд зі змаганнями в Бостоні, Нью-Йорку, Чикаго, Берліні й Токіо. Щорічно на дистанцію виходять близько 40 тис. осіб.

Українські користувачі соціальних мереж звернули увагу на те, що компанія Nike використала абревіатуру, яка збігається з абревіатурою "ЛДНР" – так називають самопроголошені Луганську і Донецьку "народні республіки".


Фото: twitter.com/dinaashersmith


Фото: twitter.com/johnmcavoy2

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04 02 2018 21:00
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