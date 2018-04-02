Nike випустила футболки з написом LDNR
Інформація опублікована на сайті Nikе.
Футболки присвячені лондонському марафону. Напис є скороченням від слова Londoner (мешканець Лондона).
"Приготуйтеся показати світу, що ніхто не зрівняється з лондонцем", – йдеться у слогані серії.
Лондонський марафон проводять щовесни з 1981 року. Він є одним з шести найпрестижніших забігів у світі поряд зі змаганнями в Бостоні, Нью-Йорку, Чикаго, Берліні й Токіо. Щорічно на дистанцію виходять близько 40 тис. осіб.
Українські користувачі соціальних мереж звернули увагу на те, що компанія Nike використала абревіатуру, яка збігається з абревіатурою "ЛДНР" – так називають самопроголошені Луганську і Донецьку "народні республіки".
Фото: twitter.com/dinaashersmith
Фото: twitter.com/johnmcavoy2
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