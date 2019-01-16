Nike презентувала кросівки, які підлаштовуються під форму стопи

Ними можна керувати за допомогою смартфона

Компанія Nike випустила кросівки Nike Adapt, що можуть автоматично зашнуровуватися й підлаштовуватися під форму стопи.

Кросівки створені, насамперед, для гри в баскетбол, зазначають у компанії, повідомляє BBC.

"Під час гри нога спортсмена змінюється, і здатність взуття змінювати свою форму, - то ослаблюючись і збільшуючи кровотік, то знову підтягуючись, - є ключовим елементом, який, на нашу думку, може дати багато переваг", - заявиви креативний директор з інновацій Nike Ерік Анвар.



Фото: Nike



Фото: Nike

Нові кросівки надійдуть до продажу в лютому 2019 року. Одна пара взуття буде коштувати 350 доларів.

Нагадаємо, Nike презентувала кросівки з автоматичним зашнуровуванням. На взутті є ще дві кнопки для натягування і ослаблення шнурків.