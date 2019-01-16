НОВИНИКомпанія Nike випустила кросівки Nike Adapt, що можуть автоматично зашнуровуватися й підлаштовуватися під форму стопи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Nike презентувала кросівки, які підлаштовуються під форму стопи
Ними можна керувати за допомогою смартфона
Фото: Nike
Кросівки створені, насамперед, для гри в баскетбол, зазначають у компанії, повідомляє BBC.
"Під час гри нога спортсмена змінюється, і здатність взуття змінювати свою форму, - то ослаблюючись і збільшуючи кровотік, то знову підтягуючись, - є ключовим елементом, який, на нашу думку, може дати багато переваг", - заявиви креативний директор з інновацій Nike Ерік Анвар.
Фото: Nike
Фото: Nike
Нові кросівки надійдуть до продажу в лютому 2019 року. Одна пара взуття буде коштувати 350 доларів.
Нагадаємо, Nike презентувала кросівки з автоматичним зашнуровуванням. На взутті є ще дві кнопки для натягування і ослаблення шнурків.
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16 01 2019 09:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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