Німеччина надала ДСНС України обладнання на понад 600 тисяч євро

Всього в рамках проекту Україна отримала допомогу на суму близько 34 млн. грн

Німеччина передала ДСНС України п'ять комплектів ІТ-обладнання для навчальних аудиторій підготовки фахівців за напрямком РХБЯ-захисту, а також системи візуального сканування небезпечних хімічних газів у повітрі.

"Ми знаходимося на шляху реформування, виконуємо складні та небезпечні завдання, перелік яких постійно зростає з огляду на сучасні виклики та загрози. Водночас, техніка та обладнання, яким оснащені наші підрозділи, морально і фізично застаріли та потребують значних ресурсів для модернізації”, - розповів очільник ДСНС України Микола Чечоткін, пояснивши, що соціально-економічний стан країни в умовах війни не дозволяє самотужки проводити повноцінне оновлення матеріально-технічної бази ДСНС, повідомляє прес-служба ДСНС.

Він додав, що наразі отримано пріоритетне обладнання, яке вкрай необхідне підрозділам ДСНС.

Загальна сума переданого обладнання становить 653 тисяч євро. Всього в рамках проекту Україна отримала допомогу на суму близько 34 млн. грн.

У жовтні цього року Німеччина надала Україні технічне обладнання на 200 тисяч євро для ліквідації наслідків вибухів в Ічні.