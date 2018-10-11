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Німеччина надала ДСНС України обладнання на понад 600 тисяч євро

Всього в рамках проекту Україна отримала допомогу на суму близько 34 млн. грн
Німеччина передала ДСНС України п'ять комплектів ІТ-обладнання для навчальних аудиторій підготовки фахівців за напрямком РХБЯ-захисту, а також системи візуального сканування небезпечних хімічних газів у повітрі.
Німеччина надала ДСНС України обладнання на понад 600 тисяч євро Фото: ДСНС

"Ми знаходимося на шляху реформування, виконуємо складні та небезпечні завдання, перелік яких постійно зростає з огляду на сучасні виклики та загрози. Водночас, техніка та обладнання, яким оснащені наші підрозділи, морально і фізично застаріли та потребують значних ресурсів для модернізації”, - розповів очільник ДСНС України Микола Чечоткін, пояснивши, що соціально-економічний стан країни в умовах війни не дозволяє самотужки проводити повноцінне оновлення матеріально-технічної бази ДСНС, повідомляє прес-служба ДСНС.

Він додав, що наразі отримано пріоритетне обладнання, яке вкрай необхідне підрозділам ДСНС. 

Загальна сума переданого обладнання становить 653 тисяч євро. Всього в рамках проекту Україна отримала допомогу на суму близько 34 млн. грн.

У жовтні цього року Німеччина надала Україні технічне обладнання на 200 тисяч євро для ліквідації наслідків вибухів в Ічні.

Нагадаємо, на території артскладів біля Ічні в Чернігівській обл. сьогодні знову вибухали боєприпаси.

 

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10 11 2018 13:30
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