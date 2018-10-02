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Німеччина очолила командний залік після першого дня Олімпіади-2018

У неї два "золота"
У перший день зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані розіграли п'ять комплектів нагород.
Німеччина очолила командний залік після першого дня Олімпіади-2018 Фото: unn.com.ua

Заключне "золото" стартового змагального дня виборов представник Німеччини Андреас Веллігер, який переміг у стрибках на лижах з середнього трампліну. Загальний бал переможця рівний 259,3. "Срібний" призер – норвежець Йоханн Андре Форфанг – має 250,9 бали, "бронза" в активі ще одного норвежця Роберта Юзханссона – 249,7, повідомляє УНН.

Таким чином, у лідери неофіційного командного заліку зимової Олімпіади вийшла Німеччина – два "золота" (ще одне – в біатлоністки Лаури Дальмаєр).

На другому щаблі перебувають Нідерланди з чотирма нагородами: одним "золотом", двома срібними медалями і однією "бронзовою". Третє місце поділяє Південна Корея разом із Швецією (по одній золотій нагороді).

Норвегія має три "срібні" та одну бронзову медаль, але через дефіцит "золота", поки тільки п'ята.

У перший день представники семи збірних, а також учасник від Олімпійських атлетів, стали призерами 23-ї зимової Олімпіади.

Нагадаємо, першу золоту олімпійську медаль – в лижній гонці у скіатлоні (класичний + ковзанярський хід) на 15 км – виграла представниця збірної Швеції Шарлотта Калла.

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10 02 2018 20:40
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