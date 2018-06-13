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Німеччина оштрафувала Volkswagen на мільярд євро

Представники концерну висловили сподівання, що завершення справи "позитивно вплине на інші юридичні процедури, що проводяться в Європі щодо Volkswagen"
Німецький автомобільний концерн Volkswagen має cплатити штраф на суму один мільярд євро у справі про маніпуляції з програмним забезпеченням машин з дизельними двигунами.
Німеччина оштрафувала Volkswagen на мільярд євро Фото: megaobzor.com

Концерн у середу, 13 червня, погодився з відповідним рішенням прокуратури німецького міста Брауншвейга, повідомляє Deutsche Welle.

У результаті неналежного нагляду за відділом з розвитку двигунів у світі було продано близько 10,7 мільйона ​​автомобілів концерну з дизельними двигунами з незаконним програмним забезпеченням, дійшла висновку прокуратура.

Представники концерну висловили сподівання, що завершення справи "позитивно вплине на інші юридичні процедури, що проводяться в Європі щодо Volkswagen".

Автоконцерн відмовляється від будь-яких подальших правових кроків, "визнає свою відповідальність" і зобов'язується протягом шести тижнів з дня ухвалення рішення переказати суму штрафу до бюджету федеральної землі Нижня Саксонія, де у Вольфсбурзі розташована штаб-квартира і головний завод Volkswagen.

Внаслідок ініційованих владою США у вересні 2015 року розслідувань VW змушений був визнати, що на кількох мільйонах проданих у світі автомобілів було встановлено програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювання тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам. Насправді рівень забруднення відпрацьованими газами дизельних автомобілів VW значно перевищував допустимі норми. "Дизельний скандал" спричинив масове відкликання продукції концерну з ринку для усунення технічних невідповідностей.

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13 06 2018 21:33
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