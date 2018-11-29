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Німеччина відмовилася надіслати військові кораблі в Чорне море

Нові санкції є "дещо поспішною" ініціативою, адже вони "не є водопровідним краном, який відкривають і закривають за потреби"
Уряд Німеччини відхилив заклик України надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.
Німеччина відмовилася надіслати військові кораблі в Чорне море Фото: Михайло Гема / iPress.ua

"Зараз найголовніше - стриманість і діалог. Надсилання німецьких кораблів до узбережжя Криму не планується, оскільки Німеччина домагається від обох сторін стриманості і зниження ескалації", - заявив прес-секретар уряду Штеффен Зайберт, інформує DW.

Зайберт додав, що нові санкції є "дещо поспішною" ініціативою, адже вони "не є водопровідним краном, який відкривають і закривають за потреби".

Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Bild заявив, що країни НАТО повинні надіслати кілька кораблів у Азовське море, щоб допомогти Україні і гарантувати безпеку.

Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.

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29 11 2018 14:58
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