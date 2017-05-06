Німеччина виводить свої війська з турецької авіабази "Інджирлік", - МЗС

Габріель зробив заяву після зустрічі в Анкарі зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу

Німеччина повинна буде вивести свої сили з авіаційної бази "Інджирлік" на півдні Туреччини через обмеження турецького уряду щодо візитів німецьких законодавців.

"Мій турецький колега пояснив мені, що в нинішній ситуації Туреччина через внутрішні причини не може дозволяти кожен візит німецьких парламентаріїв на базу "Інджирлік", - заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, повідомляє Reuters.

"Я шкодую про це. І я прошу зрозуміти, що ми - за внутрішніми політичними мотивами - повинні вивести солдатів з бази "Інджирлік", - додав він.

За даними ЗМІ, незабаром після цього виступу прем'єр-міністр Туреччини скасував заплановану зустріч з Габріелем, пославшись на напружений графік роботи.

Раніше, уряд Німеччини встановив Анкарі двотижневий строк для врегулювання конфлікту навколо допуску депутатів Бундестагу на базу НАТО "Інджирлік" в Туреччині.

На турецькій базі "Інджирлік" розміщені близько 260 німецьких військових. Вони підтримують повітряні удари по базах терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії та Іраку, здійснюючи розвідку з повітря і дозаправку літаків.

Конфлікт навколо бази між Туреччиною і Німеччиною виник в середині травня, коли Анкара не дала дозвіл на в'їзд делегації комітету Бундестагу.

Нагадаємо, що Німеччина та Франція виступили проти проведення саміту НАТО у 2018 році в Туреччині.