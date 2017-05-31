Німеччина та Франція не хочуть, щоб саміт НАТО відбувся в Туреччині
"Ми не хочемо підтримувати престиж Туреччини на міжнародному рівні", - повідомив газеті Die Welt один з дипломатів у Брюсселі. За його словами, не повинно виникати враження, що "НАТО підтримує внутрішню політику турецького уряду".
Зважаючи на таку позицію, НАТО відхилив запрошення турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана для проведення саміту Альянсу у 2018 році в Туреччині. Ініціаторами відмови формально виступили Німеччина та Франція, її підтримали також Данія, Нідерланди та Канада, йдеться у повідомленні видання.
Зустріч лідерів країн НАТО може відбутись у новій штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Остаточне рішення про місце проведення саміту НАТО у 2018 році буде ухвалено наприкінці червня.
Нагадаємо, в Туреччині триває хвиля репресій проти ймовірних прихильників руху мусульманського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого звинувачують в організації спроби перевороту в липні минулого року. В рамках кампанії з "чисток" було звільнено десятки тисяч держслужбовців, у тому числі суддів, викладачів, військових та поліцейських. Загалом з роботи звільнено 120 тисяч людей. Близько 50 тисяч утримуються під вартою. В ув'язненні також перебуває журналіст німецького видання Die Welt Деніз Юджель. Крім того, в країні було закрито десятки критичних до влади ЗМІ, а самі редакції розпущені.
Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розкритикував Європейський Союз за прояви "дискримінації, расизму, ксенофобії та ісламофобії" у своєму посланні з нагоди Дня Європи, який відзначається в країнах ЄС 9 травня.
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