Німеччина закликала закрити сайт "Миротворець"
"Ми однозначно засуджуємо цей список. Ми раніше вже чітко пояснили нашу позицію українській стороні і закликали, щоб український уряд вжив заходів для закриття роботи цього сайту", - заявила речниця німецького МЗС у Берліні, пише українська служба Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.
У міністерстві також зазначили, що Київ пояснює подальшу роботу сайту тим, що він розміщений на закордонному сервері.
Протест німецької сторони спровокувало те, що нещодавно до списків було додано і екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера.
На самому сайті "Миротворця" Шредеру закидають "спробу легалізації захоплення російськими окупантами українського Криму, виправдання збройної агресії РФ проти України". Екс-канцлер потрапив до списку цього місяця після того, як в інтерв'ю виданню Aachener Nachrichten висловив думку, що анексію Криму доведеться колись визнати.
Нагадаємо, що міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто внесли до бази українського сайту "Миротворець".
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