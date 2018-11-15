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Німеччина закликала закрити сайт "Миротворець"

У міністерстві також зазначили, що Київ пояснює подальшу роботу сайту тим, що він розміщений на закордонному сервері
Німецьке міністерство закордонних справ закликало Київ вжити дій для закриття сайту "Миротворець", на якому розміщено переліки так званих "антиукраїнських діячів".
Німеччина закликала закрити сайт "Миротворець" Фото: Михайло Гема / iPress.ua

"Ми однозначно засуджуємо цей список. Ми раніше вже чітко пояснили нашу позицію українській стороні і закликали, щоб український уряд вжив заходів для закриття роботи цього сайту", - заявила речниця німецького МЗС у Берліні, пише українська служба Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

У міністерстві також зазначили, що Київ пояснює подальшу роботу сайту тим, що він розміщений на закордонному сервері.

Протест німецької сторони спровокувало те, що нещодавно до списків було додано і екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

На самому сайті "Миротворця" Шредеру закидають "спробу легалізації захоплення російськими окупантами українського Криму, виправдання збройної агресії РФ проти України". Екс-канцлер потрапив до списку цього місяця після того, як в інтерв'ю виданню Aachener Nachrichten висловив думку, що анексію Криму доведеться колись визнати.

Нагадаємо, що міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто внесли до бази українського сайту "Миротворець".

 

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