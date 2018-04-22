Німецькі політики хочуть для Путіна запрошення на саміт G7

"Є сенс об’єднати зусилля для кращого діалогу з Росією. Правильним форматом буде G7+1"

Політики Вільної демократичної партії Німеччини та партії "Ліві" висловились за запрошення президента Росії Володимира Путіна на саміт "Великої сімки", який пройде в червні у Канаді.

"Якщо Захід дійсно хоче вступити в конструктивний діалог з Росією, це буде слушна нагода. G7 має знову стати G8", - заявила лідерка "Лівих" Сара Вагенкнехт, повідомляє видання Welt.

Представник Вільної демократичної партії Александр Граф Ламбсдорф також висловився за формат G7+1.

"Є сенс об’єднати зусилля для кращого діалогу з Росією. Правильним форматом буде G7+1", - сказав він.

Обидва політики також заявили, що слід було запросити главу МЗС РФ Сергія Лаврова на зустріч міністрів закордонних справ "Великої сімки", яка проходить в Торонто.

"Саміт – це щонайпізніше, коли Росія має повернутися за стіл", - заявила Вагенкнехт.

Як відомо, Росію виключили з "Великої вісімки" у 2014 році після анексії українського Криму після 12 років повноцінного членства. Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявляв нещодавно, що повернення до формату G8 виглядає нереалістичним.

Нагадаємо, що країни "Великої сімки" готові працювати спільно з Росією щодо розв'язання конфлікту в Сирії, якщо вона продемонструє "позитивну роль" у використанні свого впливу на режим Асада для припинення насильства та забезпечення політичного переходу.