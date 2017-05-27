Країни "Великої сімки" готові співпрацювати з Росією в сирійському врегулюванні
Про це йдеться в комюніке лідерів країн G7, оприлюдненому за результатами зустрічі в Італії.
"Ті, хто має вплив на сирійський режим, зокрема, Росія та Іран, повинні зробити все можливе для використання цього впливу, щоб зупинити трагедію, починаючи з реального припинення вогню, незастосування хімічної зброї, забезпечення негайного, безперешкодного й безпечного гуманітарного доступу до всіх, хто потребує допомоги, звільнення всіх незаконно затриманих осіб, а також забезпечення вільного доступу до в'язниць", – наголошується в документі.
Підкреслюється, що конфлікт у Сирії можна припинити лише в межах інклюзивного процесу на чолі з самими сирійцями під егідою ООН, що передбачає реалізацію справжнього надійного політичного переходу відповідно до резолюції 2254 Ради Безпеки ООН і Женевського комюніке.
"Якщо Росія готова використати свій вплив у позитивному ключі, ми готові працювати з нею у розв'язанні конфлікту в Сирії, просуваючи політичне врегулювання", – підкреслили глави держав "Великої сімки".
Зазначається, що країни G7 готові зробити свій внесок у відновлення Сирії після того, як буде започаткований процес політичного переходу, який заслуговує на довіру.
Нагадаємо, країни Великої сімки (G7) за підсумками саміту в італійському місті Таорміна прийняли спільну заяву, в якій рішуче засудили тероризм у всіх його формах і проявах.
Лідери країн Великої сімки не виключають додаткових санкцій проти Росії через її агресивні дії в Україні.
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