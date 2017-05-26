Країни G7 домовилися рішучіше протидіяти тероризму

Країни Великої сімки (G7) за підсумками саміту в італійському місті Таорміна прийняли спільну заяву, в якій рішуче засудили тероризм у всіх його формах і проявах.

У заяві йдеться, що боротьба з тероризмом і насильницьким екстремізмом залишається одним з основних пріоритетів для країн G7.

"Ми почнемо боротьбу з тероризмом на більш високому рівні, невпинно запобігаючи, розслідуючи і переслідуючи терористичні акти, їх виконавців та прихильників", - йдеться в документі.

Країни-учасниці G7 визнали, що Інтернет став потужним інструментом для терористичних цілей, тому в документі міститься заклик до Інтернет-провайдерів і соціальних мереж "істотно збільшити зусилля щодо протидії терористичного контенту".

Нагадаємо, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.

Вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.

Бомба Абеді була "великою і складною", зазначив співрозмовник телеканалу, а для її виготовлення було використано матеріали, які важко отримати у Великій Британії, тож з великою імовірністю Абеді допомогли її виготовити.