ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИФінська компанія Nokia представила свій перший телефон з операційною системою Android.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Nokia презентувала перший смартфон на Android
Попередні моделі працювали на Symbian, Windows Phone і Linux
Фото: nokia.com
Смартфон Nokia 6 мають випустити в першому кварталі 2017 року.
Він продаватиметься тільки в Китаї. Очікувана ціна - $250, йдеться на сайті компанії.
У новому смартфоні 64 гігабайти пам'яті, 4 гігабайти оперативної пам'яті і 16-мегапіксельна камера.
Нагадаємо, що фінська компанія Nokia у 2017 році представить нові смартфони свого бренду. Підрозділ компанії, який відповідає за виробництво смартфонів у Microsoft викупила компанія HMD Global.
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08 01 2017 14:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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