Nokia презентувала перший смартфон на Android

Попередні моделі працювали на Symbian, Windows Phone і Linux

Фінська компанія Nokia представила свій перший телефон з операційною системою Android.

Смартфон Nokia 6 мають випустити в першому кварталі 2017 року.

Він продаватиметься тільки в Китаї. Очікувана ціна - $250, йдеться на сайті компанії.

У новому смартфоні 64 гігабайти пам'яті, 4 гігабайти оперативної пам'яті і 16-мегапіксельна камера.

Нагадаємо, що фінська компанія Nokia у 2017 році представить нові смартфони свого бренду. Підрозділ компанії, який відповідає за виробництво смартфонів у Microsoft викупила компанія HMD Global.