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Nokia презентувала перший смартфон на Android

Попередні моделі працювали на Symbian, Windows Phone і Linux
Фінська компанія Nokia представила свій перший телефон з операційною системою Android.
Nokia презентувала перший смартфон на Android Фото: nokia.com

Смартфон Nokia 6 мають випустити в першому кварталі 2017 року.

Він продаватиметься тільки в Китаї. Очікувана ціна - $250, йдеться на сайті компанії.

У новому смартфоні 64 гігабайти пам'яті, 4 гігабайти оперативної пам'яті і 16-мегапіксельна камера.

Нагадаємо, що фінська компанія Nokia у 2017 році представить нові смартфони свого бренду. Підрозділ компанії, який відповідає за виробництво смартфонів у Microsoft викупила компанія HMD Global.

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08 01 2017 14:50
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