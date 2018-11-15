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Нова резолюція ООН визначить Крим лише як "тимчасово окупований Росією"

Остаточне її затвердження відбудеться в грудні на пленарному засіданні Генасамблеї
Проект резолюції ООН щодо Криму містить вимогу до міжнародних організацій позначати півострів лише як тимчасово окупований Російською Федерацією.
Нова резолюція ООН визначить Крим лише як "тимчасово окупований Росією" Фото: un.org.ua

Про це йдеться у статті заступника глави МЗС України Сергія Кислиці "Боротьба за Крим та в’язнів: п’ять основних фактів про нову кримську резолюцію в ООН", пише "Європейська правда".

"У ній (резолюції) міститься вимога до міжнародних організацій та спеціалізованих установ ООН позначати в офіційних документах український півострів лише як "Автономна Республіка Крим та місто Севастополь (Україна), які є тимчасово окупованими Російською Федерацією", – повідомив він.

Як пояснив дипломат, для Росії таким чином звужується можливість маніпуляцій з наданням національних статистичних даних, з урахуванням інформації з Кримського півострова, з намаганням таким чином легітимізувати незаконну анексію.

"Тут не може бути місця для "території з невизначеним статусом". Документ чітко зазначає, яка територія є жовто-блакитною, а яка – триколорною, і щодо Криму немає жодних різночитань", - наголосив Кислиця.

"Тому, коли наступного разу в шкільних підручниках або атласі умовної "держави ікс" Крим буде позначений "не українським", можна бути правомірно посилатися на положення резолюції", - додав він.

Резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна" у четвер розглядатиме профільний Третій комітет Генасамблеї ООН. Остаточне ж її затвердження відбудеться в грудні на пленарному засіданні Генасамблеї.

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15 11 2018 15:56
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