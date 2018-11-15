Нова резолюція ООН визначить Крим лише як "тимчасово окупований Росією"
Про це йдеться у статті заступника глави МЗС України Сергія Кислиці "Боротьба за Крим та в’язнів: п’ять основних фактів про нову кримську резолюцію в ООН", пише "Європейська правда".
"У ній (резолюції) міститься вимога до міжнародних організацій та спеціалізованих установ ООН позначати в офіційних документах український півострів лише як "Автономна Республіка Крим та місто Севастополь (Україна), які є тимчасово окупованими Російською Федерацією", – повідомив він.
Як пояснив дипломат, для Росії таким чином звужується можливість маніпуляцій з наданням національних статистичних даних, з урахуванням інформації з Кримського півострова, з намаганням таким чином легітимізувати незаконну анексію.
"Тут не може бути місця для "території з невизначеним статусом". Документ чітко зазначає, яка територія є жовто-блакитною, а яка – триколорною, і щодо Криму немає жодних різночитань", - наголосив Кислиця.
"Тому, коли наступного разу в шкільних підручниках або атласі умовної "держави ікс" Крим буде позначений "не українським", можна бути правомірно посилатися на положення резолюції", - додав він.
Резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна" у четвер розглядатиме профільний Третій комітет Генасамблеї ООН. Остаточне ж її затвердження відбудеться в грудні на пленарному засіданні Генасамблеї.
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