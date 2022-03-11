"Новомова" по-російськи: як пропаганда виправдовує фальшиву реальність

Центр стратегічних комунікацій створив "Словник російських евфемізмів", де зазначено найпоширеніші слова та фрази, спрямовані на приховування реалій війни від громадян рф.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики в Telegtam.

Згідно з дописом, російська новомова містить дві групи евфемізмів – універсальні та ті, що описують війну в Україні. Зокрема, до перших належать слова "хлопок", за яким приховано "вибух", "задымление" – вона ж "пожежа", "жесткая посадка" – у перекладі "катастрофа". До другої ж групи увійшли, зокрема, "перегруппировка, свертывание, переброска войск", "сщёлкивание" та "террористический акт", що, за словами SPRAVDI, означає "втечу російських військ з Харківської області під тиском ЗСУ", "руйнування Кримського мосту" та "атаку на російський військовий об'єкт" відповідно.

Центр стратегічних комунікацій створено при МКІП як один із механізмів протидії дезінформації спільними зусиллями держави і громадянського суспільства. Робота Центру сфокусована на комунікаційній протидії зовнішнім загрозам, зокрема – інформаційним атакам російської федерації.