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"Новомова" по-російськи: як пропаганда виправдовує фальшиву реальність

Центр стратегічних комунікацій створив "Словник російських евфемізмів", де зазначено найпоширеніші слова та фрази, спрямовані на приховування реалій війни від громадян рф.
"Новомова" по-російськи: як пропаганда виправдовує фальшиву реальність Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики в Telegtam.
 
Згідно з дописом, російська новомова містить дві групи евфемізмів – універсальні та ті, що описують війну в Україні. Зокрема, до перших належать слова "хлопок", за яким приховано "вибух", "задымление" – вона ж "пожежа", "жесткая посадка" – у перекладі "катастрофа". До другої ж групи увійшли, зокрема, "перегруппировка, свертывание, переброска войск", "сщёлкивание" та "террористический акт", що, за словами SPRAVDI, означає "втечу російських військ з Харківської області під тиском ЗСУ", "руйнування Кримського мосту" та "атаку на російський військовий об'єкт" відповідно.
 
Центр стратегічних комунікацій створено при МКІП як один із механізмів протидії дезінформації спільними зусиллями держави і громадянського суспільства. Робота Центру сфокусована на комунікаційній протидії зовнішнім загрозам, зокрема – інформаційним атакам російської федерації.
 
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03 11 2022 21:52
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