Позбуваємось атавізму колонізації - мовний омбудсмен Кремінь про перехід на українську мову

Результати соціологічних досліджень, проведених різними інститутами з початку війни, свідчать: понад 80% громадян України перейшли, переходять або вимагають, щоб з ними спілкувалися державною мовою.

Громадяни України стали частіше вимагати отримання інформації державною мовою.

Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремень в інтерв'ю газеті Думська.

Він зазначив, що результати соціологічних досліджень, проведених різними інститутами з початку війни, свідчать: понад 80% громадян України перейшли, переходять або вимагають, щоб з ними спілкувалися державною мовою.

"Результати соціологічних досліджень 2022 року, проведених різними інститутами, свідчать про те, що понад 80 відсотків громадян України або перейшли, або переходять, або вимагають, щоб з ними спілкувалися українською мовою. Я думаю, що фактор війни є одним із тих, що на це вплинуло", - наголошує Кремінь.

Омбудсмен назвав мову "зброєю". За його словами, якщо понад 80% громадян України поділяють вимоги закону про функціонування української мови, то "наша армія – це десятки мільйонів громадян України".

За його словами, мовний закон – "головний закон воєнного стану".

"У нас є всі можливості остаточно позбутися атавізмів колонізації і дійсно утвердитися як велика нація з блискучою українською мелодійною мовою та надзвичайно героїчним українським народом та нашими Збройними силами", - зазначає він.

При цьому омбудсмен зазначає, що законом не забороняється спілкування "материнською мовою" у побуті.