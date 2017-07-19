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Новинський вніс більшу частину застави за Добкіна

Ще 20 мільйонів заплатив Борис Колесніков
Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін повідомив, що його колега по фракції Вадим Новинський у вівторок вніс за нього 30 млн грн із суми застави в 50 млн грн, а решту суми має внести співголова партії "Опозиційний блок" Борис Колесніков.
Новинський вніс більшу частину застави за Добкіна Фото: sobytiya.net

"Так, я розмовляв з Вадимом Владиславовичем по телефону, і він підтвердив, що сьогодні вніс першу частину застави, яка становить 30 млн грн. Також я отримав інформацію, що другу частину буде вносити Борис Колесніков", - сказав Добкін в ефірі телеканалу "112 Україна".

Добкін нагадав, що термін для внесення застави закінчується в четвер.

"Я не вношу самостійно. У мене немає таких грошей, щоб вносити заставу. Вносять мої товариші, у яких є і фінансові можливості, і у них ці гроші задекларовані. Тому що будь-яка сума, яка вноситься як застава, перевіряється фінансовим моніторингом, перевіряється походження грошей, їхня законність", - зазначив він.

Пізніше колишній народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко написала на своїй сторінці в Facebook: "Заставу за Мішу Добкіна внесли Вадим Новинський (30 млн) і Борис Колесніков (20 млн)".

Нагадаємо, 15 липня Печерський районний суд Києва постановив взяти під варту на два місяці народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна і встановив суму застави в 50 млн грн.

Нардеп підкреслив, що не готовий внести призначену заставу.

"Я заставу вносити не буду, у мене грошей немає. Особисто я не буду. Якщо заставу не буде внесено, значить приготуюсь. Я налаштовувався на найгірший варіант", - сказав Добкін.

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