Схема на 50 мільйонів: ВАКС арештував першого заступника директора порту "Южний"
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу ВАКС у Facebook.
Строк дії запобіжного заходу - 60 діб, який рахується від дня затримання - із 27 жовтня 2020 року.
"У разі внесення застави, на підозрюваного також покладаються процесуальні обов’язки. Зокрема, він зобов’язаний носити електронний засіб контролю (браслет). Він також повинен здати до відповідних органів державної влади паспорти та інші документи, які дають право на в'їзд та виїзд із території України.
Строк дії ухвали у частині покладених обов’язків – до 26 грудня 2020 року включно", - йдеться у повідоленні.
Крім цього, ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт ще одну підозрювану у справі.
Строк дії запобіжного заходу - до 26 грудня 2020 року включно.
Читайте також: Застава для людини, яка вкрала майно, має бути не менша за вартість майна, пропонують у Нацполіції
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО На Луганщині черговий підпал: детонують снаряди, вогонь підступає до електропідстанцій
- ВІДЕО У Швеції стартує Нобелівський тиждень
- ВІДЕО В Україні за рік удвічі зросла кількість випадків домашнього насильства