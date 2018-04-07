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НБУ дозволив компаніям, які перебувають під санкціями здійснювати платежі у бюджет

Особи, які перебувають під санкціями РНБО, можуть виконувати обов'язкові операції в межах країни
Національний банк України дозволив особам, які перебувають під санкціями, здійснювати обов'язкові фінансові операції в межах країни.
НБУ дозволив компаніям, які перебувають під санкціями здійснювати платежі у бюджет Фото: lb.ua

Національний банк висунув свої вимоги відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21.06.2018 "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, Національний банк продовжив механізм реалізації застосованих РНБО санкцій банками, небанківськими установами, національним оператором поштового зв'язку, платіжними організаціями.

Крім того, Національний банк дозволив особам, до яких застосовано санкцію "запобігання виведенню капіталів за межі України", виконувати свої зобов'язання перед українськими контрагентами, а також здійснювати платежі в бюджет, виплату заробітної плати тощо.

Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України № 73 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 1 жовтня 2015 № 654" від 3 липня 2018. Вони набувають чинності з 4 липня 2018 року.

Нагадаємо, що 21 червня РНБО оновив санкційні списки, збільшивши кількість фізичних осіб, стосовно яких діють обмежувальні заходи.

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04 07 2018 12:14
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