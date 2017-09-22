NYT: Розслідування справи Тимошенко створить проблеми для Манафорта

П’ять років тому Пол Манафорт замовив написання звіту провідній юридичній фірмі Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom з Нью-Йорку.

Цей звіт використовувався в інтересах тогочасного президента України Януковича для того, щоб виправдати ув’язнення його політичного конкурента – Юлії Тимошенко.

Міністерство юстиції США зараз вимагає у цієї юридичної фірми надати інформацію стосовно її роботи на користь уряду Януковича, повідомляють особи близькі до слідства, пише The New York Times.

Невідомо, чи запит Міністерства юстиції США до Skadden є частиною розслідування, яке проводить Спеціальний прокурор США Робер Мюллер стосовно зв'язків кампанії Трампа з Росією, однак, це - сигнал американським юристам про можливі ризики, пов’язані з консультуванням авторитарних іноземних урядів, що наразі є прибутковою діяльністю для юристів, лобістів та спеціалістів з громадських відносин, зазначає видання.

Манафорт розробив стратегію і найняв лобістів, юристів та консультантів по всьому політичному спектру, намагаючись захистити Януковича від міжнародного засудження, повідомляють поінформовані консультанти. Звіт був одним з елементів стратегії.

Висновки звіту Skadden протистояли міжнародним критикам, які стверджували, що Янукович ув’язнив колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко через звинувачення в корупції в 2011 році з політичних причин без відповідних доказів.

В рамках слідства, яке проводить Мюллер, прокурори видали судові звернення на свідчення від співробітників щонайменше двох лобістських фірм та організацій з громадських зв’язків, з якими працював Манафорт над захистом Януковича в Вашингтоні і яким заплатили за це більше 1,1 мільйона доларів.

Через день після виходу звіту, Вікторія Нуланд, яка на той час обіймала високу посаду в Державному Департаменті, назвала його "неповним", таким який "не надає чіткої картини". Вона відзначила, що Державний Департамент занепокоєний тим, що "юристи Skadden Arps, очевидно, не знайшли політичного тиску, так як не шукали його". В нещодавньому інтерв’ю, Джон Гербст, колишній посол США в Україні пішов далі - він зазначив, що Skadden "має бути соромно" за звіт і назвав звіт "огидною роботою". В самій фірмі відзначили, що вони "не висловлювали думку про політичну мотивацію переслідування", але зазначали, що пані Тимошенко "було відмовлено в основних правах за Західними стандартами". В червні Skadden повернула $567 000 урядові України – близько половини того, що, як вона зазначала, вона отримала від уряду Януковича. Фірма відзначила, що вона повернула готівку так як гроші було розміщено на окремому рахунку для оплати подальших робіт, які не було проведено. Генеральний прокурор України Юрій Луценко в письмовій відповіді The New York Times визнав, що його служба почала співпрацювати з Міністерством Юстиції США над розслідуванням виплат від Міністерства юстиції України до Skadden.

Нагадаємо, "Партія регіонів" оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.

У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".