Обдурений у Москві росіянин два місяці йшов пішки додому

Житель Воронезької області, ошуканий роботодавцями в Москві, був знайдений у Курській області, куди він два місяці йшов пішки, намагаючись повернутися додому.

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на представника пошукового загону Ліза-Алерт Ольгу Деречову.

За її словами, у минулі вихідні 64-річний чоловік був знайдений на зупинці Мещерські двори в Курській області, де представники загону шукали іншого чоловіка з Курської області.

"У вечірній час, 23:30 мск, наш екіпаж виявив на зупинці по шляху проходження чоловіка. Зрозуміли, що необхідна якась допомога, він дуже сильно замерз. Зупинилися, запитали, він насилу нам відповів. Ми зрозуміли, що стан критичний, напоїли його гарячим чаєм і викликали швидку", - розповіла Деречова.

Як розповів чоловік представникам загону, сам він з м. Калач (Воронезька обл., РФ), виїхав на заробітки в Москву.

"Йому цигани запропонували там підробити - він погодився. На будівництві пробув кілька місяців, але в підсумку так звані роботодавці його зникли, йому не заплатили, і він пішки з Москви два місяці йшов додому. Так опинився в Курській області", - додала представниця загону.

За її словами, у цю ніч температура повітря впала до 15 градусів морозу. Замерзлого чоловіка доправили в лікарню, де він провів ніч. Наступного ранку співробітники пошукового загону зв'язалися з колегами з Воронезької області і правоохоронцями. З'ясувалося, що рідні шукали його, подали заяву в поліцію.