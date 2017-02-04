Обкладинки паспортів британців зміняться після Brexit
Про це повідомляє The Guardian.
Представник МВС Великобританії зазначив, що зміна дизайну британського паспорта є рутинною річчю, яка проводиться раз на 5 років з метою захистити документи від підробок.
Контракт з нинішнім дизайном паспортів закінчиться в 2019 році.
Євроскептики вважають, що контракт використають для зміни обкладинки паспортів після Brexit з євросоюзного бордового на темно-синій, яким він був раніше.
Депутат-консерватор Ендрю Росінделл заявив, що бордовий паспорт завжди був джерелом "національного приниження".
"Повернення нашого власного британського паспорта буде чітким сигналом миру, що Британія повернулася", – сказав він.
"Ви можете залишити собі паспорт до закінчення терміну його дії. Якщо ви відновите його після Brexit, сподіваємося, його обкладинка буде синьою", – сказав ще один представник консерваторів Майкл Фебрікант.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей застосувала статтю 50 Договору про ЄС, чим офіційно почала процедуру виходу країни з Євросоюзу.
Британський уряд оприлюднив план, за яким країна має замінити законодавство Європейського Союзу національним законодавством в рамках підготовки до виходу з блоку.
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