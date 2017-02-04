Обкладинки паспортів британців зміняться після Brexit

Уряд Великобританії збирається виділити 490 мільйонів фунтів стерлінгів на зміну дизайну та виготовлення нових паспортів після виходу країни з ЄС.

Про це повідомляє The Guardian.

Представник МВС Великобританії зазначив, що зміна дизайну британського паспорта є рутинною річчю, яка проводиться раз на 5 років з метою захистити документи від підробок.

Контракт з нинішнім дизайном паспортів закінчиться в 2019 році.

Євроскептики вважають, що контракт використають для зміни обкладинки паспортів після Brexit з євросоюзного бордового на темно-синій, яким він був раніше.

Депутат-консерватор Ендрю Росінделл заявив, що бордовий паспорт завжди був джерелом "національного приниження".

"Повернення нашого власного британського паспорта буде чітким сигналом миру, що Британія повернулася", – сказав він.

"Ви можете залишити собі паспорт до закінчення терміну його дії. Якщо ви відновите його після Brexit, сподіваємося, його обкладинка буде синьою", – сказав ще один представник консерваторів Майкл Фебрікант.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей застосувала статтю 50 Договору про ЄС, чим офіційно почала процедуру виходу країни з Євросоюзу.

Британський уряд оприлюднив план, за яким країна має замінити законодавство Європейського Союзу національним законодавством в рамках підготовки до виходу з блоку.