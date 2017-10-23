Обшуки у Труханова пов’язані з двома справами, – НАБУ

Детективи також перевіряють версію ймовірної причетності мера міста Одеси до зазначених кримінальних правопорушень

Обшуки вдома та у робочому кабінеті міського голови Одеси Геннадія Труханова пов’язані з двома провадженнями – щодо привласнення коштів та щодо приватизації аеропорту.

"23 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП проводять слідчі дії (обшуки) в рамках розслідування двох кримінальних проваджень за фактами можливого зловживання службовим становищем службовими особами Одеської міської ради та підконтрольних останнім приватних суб'єктів господарювання, як резидентів України, так і офшорних юрисдикцій", – повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України увідповідь на запити.

"В рамках одного провадження розслідується можливе привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт з реконструкції автодоріг та подальшого перерахування незаконно одержаних доходів на рахунки підконтрольних офшорних підприємств", – уточнює НАБУ.

"Друге провадження стосується передачі майна КП "Міжнародний аеропорт Одеса" до статутного капіталу ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса", внаслідок якого, на думку детективів, майно територіальної громади незаконно вибуло з її володіння, чим останній завдано збитків на суму понад 100 млн грн", – додає відомство.

НАБУ повідомляє: "Обшуки здійснюються за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, та за місцем знаходження речей і документів, які мають значення для кримінального провадження".

"З огляду на те, що детективи також перевіряють версію ймовірної причетності мера міста Одеси до зазначених кримінальних правопорушень, слідчі дії (обшуки) проводяться за місцем його роботи та проживання", – уточнює бюро.

Нагадаємо, обшуки проводили вранці, але близько 11-ї годині детективи НАБУ в супроводі автоматників вже покинули будівлю мерії.

3 листопада Національне антикорупційне бюро України викликало мера Одеси Геннадія Труханова на допит до Києва.

За інформацією одеського "7-го каналу", Труханова викликали в НАБУ через розслідування факту придбання будівлі для централізованого розміщення підрозділів Одеської міськради.