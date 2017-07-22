НОВИНИСпостережні патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яких заблокували на блокпості в окупованому Новоазовську, зафіксували рух військового транспорту від кордону з Російською Федерацією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ОБСЄ зафіксувала у Новоазовську рух військового транспорту з Росії
Після трьох годин очікування на блокпосту, їх так і не пропустили до окупованого Новоазовська
Фото: picturedesk.com
В ОБСЄ заявили, що після трьох годин очікування на блокпосту, їх так і не пропустили до окупованого Новоазовська, йдеться в повідомленні місії у Twitter.
Більше транспорту воєн.типу в напрям.від/до кордону України з РФ.СММ не пускають на б-п.в Новоазовську вже 2+г–Мінськ порушується далі— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 липня 2017 р.
Як повідомляв iPress.ua, бойовики не пускають СММ ОБСЄ в окуповану ними Ясинувату, неподалік Донецька.
Нагадаємо, що в ОБСЄ заявили, що кількість обстрілів на Донбасі, попри оголошене так зване "хлібне" перемир'я, перевищує 1,5 тисячі на добу.
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22 07 2017 14:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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