Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ОБСЄ зафіксувала у Новоазовську рух військового транспорту з Росії

Після трьох годин очікування на блокпосту, їх так і не пропустили до окупованого Новоазовська
Спостережні патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яких заблокували на блокпості в окупованому Новоазовську, зафіксували рух військового транспорту від кордону з Російською Федерацією.
ОБСЄ зафіксувала у Новоазовську рух військового транспорту з Росії Фото: picturedesk.com

В ОБСЄ заявили, що після трьох годин очікування на блокпосту, їх так і не пропустили до окупованого Новоазовська, йдеться в повідомленні місії у Twitter.

 

Як повідомляв iPress.ua, бойовики не пускають СММ ОБСЄ в окуповану ними Ясинувату, неподалік Донецька.

Нагадаємо, що в ОБСЄ заявили, що кількість обстрілів на Донбасі, попри оголошене так зване "хлібне" перемир'я, перевищує 1,5 тисячі на добу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 07 2017 14:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.