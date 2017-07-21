Цивільні на Донбасі не розуміють, чому конфлікт досі триває і хочуть, щоб він завершився, - Хуг
"Як ви знаєте, сторони знову домовилися про режим припинення вогню. І ви, знову ж таки, знаєте, що ці обіцянки не перевтілилися в реальне перемир'я. Спочатку спостерігалося невелике зниження кількості порушень, проте з 15 липня кількість разів порушень режиму, які фіксувалися щодня, привищили цифру у 1,5 тисячі, за виключенням лише 18 липня", - заявив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, інформує "Громадське".
За його словами, напередодні, 20 липня, були постраждалі серед цивільного населення в селищі Трудівське на окупованій частині Донбасі, а також у Мар’їнці та Пісках, що контролюються українським урядом.
"Завтра ми маємо поїхати до населеного пункту Пікузи, чи Комінтернове, як воно називалося раніше. Цивільні всюди говорять одне й те саме. Вони не розуміють, чому конфлікт і досі триває і хочуть, щоб він завершився", - сказав Хуг.
Нагадаємо, що в ніч на 20 липня в Пісках (Ясинуватський район Донецької області) в результаті п'яної сварки були поранені семеро військових.
Український Президент Петро Порошенко заявив, що за час російської агресії на Донбасі загинуло 11 тисяч українців.
Також Президент розповів, що телефонні переговори між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відбудуться в понеділок, 24 липня.
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