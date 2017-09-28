ОБСЄ звітує про загострення на Донбасі
Всього місія зафіксувала 2469 порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення із застосуванням мінометів, артилерії, стрілецької зброї та кулеметів. Нерідко обстріли проводилися з позицій, розташованих у населених пунктах або поблизу від них.
З початку 2017 року, як зазначив Хуг, загинули 68 мирних жителів, понад 320 отримали поранення. Крім того, експерти ОБСЄ неодноразово фіксували застосування бойовиками важких озброєнь неподалік від лінії зіткнення.
Наприкінці серпня члени тристоронньої контактної групи у складі представників Росії, України і ОБСЄ домовилися про введення на Донбасі режиму припинення вогню у зв'язку з початком навчального року.
Нагадаємо, що ОБСЄ планує збільшити кількість спостерігачів спеціальної моніторингової місії на Донбасі до 800 осіб.
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