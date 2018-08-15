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Обвал мосту в Генуї: прокурор заявляє про людську помилку

За фактом події прокуратура відкрила справу щодо злочинної недбалості і масового вбивства з необережності
Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу мосту Моранді була людська помилка.
Обвал мосту в Генуї: прокурор заявляє про людську помилку Фото: ilpost.it

"Це не нещасний випадок, а людська помилка", - заявив він після завершення інспекції в районі мосту, повідомляє La Repubblica.

За фактом події прокуратура відкрила справу щодо злочинної недбалості і масового вбивства з необережності.

"Ми повинні відповісти на одне питання: чому це сталося? Це наше завдання і ми робитимемо все необхідне", - заявив прокурор.

За його словами, спочатку слідчі детально вивчать дані про хід реконструкції мосту і профілактичних робіт, а також відстежать все що відбувалося на мосту у день трагедії. Наступним етапом будуть слідчі дії щодо відповідних інституцій і компанії, залучених до робіт навколо мосту.

Нагадаємо, частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів обвалилася вчора близько полудня. За попередніми даними, впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

Траса А10, на якій знаходиться міст, перекрита. Міст Моранді збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить 1182 метра, висота – 90 метрів.

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15 08 2018 14:16
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