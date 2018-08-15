Обвал мосту в Генуї: прокурор заявляє про людську помилку
"Це не нещасний випадок, а людська помилка", - заявив він після завершення інспекції в районі мосту, повідомляє La Repubblica.
За фактом події прокуратура відкрила справу щодо злочинної недбалості і масового вбивства з необережності.
"Ми повинні відповісти на одне питання: чому це сталося? Це наше завдання і ми робитимемо все необхідне", - заявив прокурор.
За його словами, спочатку слідчі детально вивчать дані про хід реконструкції мосту і профілактичних робіт, а також відстежать все що відбувалося на мосту у день трагедії. Наступним етапом будуть слідчі дії щодо відповідних інституцій і компанії, залучених до робіт навколо мосту.
Нагадаємо, частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів обвалилася вчора близько полудня. За попередніми даними, впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.
Траса А10, на якій знаходиться міст, перекрита. Міст Моранді збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить 1182 метра, висота – 90 метрів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО "Богдана": перші фото нової української гаубиці з калібром 155-мм
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими
- Де починається і закінчується рівність?В рамках міжнародного кінофестивалю "Wiz-Art 2018" охочі могли провести вечір середи у затишному приміщенні Центру міської історії