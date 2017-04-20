Очищення Донбасу від мін триватиме 15 років, - штаб
Про це, сьогодні, 20 квітня, йшлося на прес-конференції за участю представників штабу АТО, ДСНС України у Донецькій області та неурядової Міжнародної організації Halo Trust.
Впродовж чотирьох місяців поточного року через необережне поводження з боєприпасами загинули шестеро людей, троє були травмовані.
За попередніми підрахунками спеціалістів ця територія, яка потребує очищення від мін, складає близько 700 000 гектарів, а для цілковитого очищення території Донбасу потрібно від 10 до 15 років.
За словами начальника координаційної групи з протимінної діяльності штабу АТО полковника Сергія Зубаревського, найбільш вразливими залишаються населені пункти біля лінії зіткнення в районі проведення антитерористичної операції у так званій "сірій зоні".
Підірватися на міні можна де завгодно, адже зоною ризику може бути практично будь-яке місце по обидва боки від лінії розмежування.
Напередодні поминальних днів сапери ДСНС України у Донецькій області розміновують кладовища.
Групами розмінування від вибухонебезпечних предметів вже очищено більше 100 кладовищ, – зауважив полковник служби цивільного захисту Андрій Даник.
Нагадаємо, у спостережній місії ОБСЄ заявляють про небезпеку на території підконтрольного бойовикам "ДНР" н.п. Петрівське та перешкоджання роботі місії.
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