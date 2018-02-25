"Одесагаз" зупинить газопостачання котелень Теплодара через борги
ПАТ направило місцевому комунальному підприємству "Одеська ТЕЦ-2" попередження про намір відключити газ через борги о 7 ранку 28 лютого, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сайт міськради Теплодара.
У повідомленні міськради зазначається, що через велику заборгованість населення за послуги теплопостачання в сумі 4,3 млн грн, КП не може своєчасно розрахуватися з "Одесагазом" за природний газ.
У зв'язку з цим міськрада Теплодара та КП "Одеська ТЕЦ-2" звернулися до жителів із закликом терміново погасити борги за послуги теплопостачання.
Нагадаємо, що новозбудований газопровід, який має забезпечувати газом місто Авдіївку і сім сіл Ясинуватського району, не пройшов необхідне випробування через падіння тиску.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі