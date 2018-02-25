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"Одесагаз" зупинить газопостачання котелень Теплодара через борги

Міськрада Теплодара та КП "Одеська ТЕЦ-2" звернулися до жителів із закликом терміново погасити борги за послуги теплопостачання
Публічне акціонерне товариство "Одесагаз" має намір зупинити газопостачання котелень міста Теплодара Одеської області.
"Одесагаз" зупинить газопостачання котелень Теплодара через борги Фото: gettyimages.com

ПАТ направило місцевому комунальному підприємству "Одеська ТЕЦ-2" попередження про намір відключити газ через борги о 7 ранку 28 лютого, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сайт міськради Теплодара.

У повідомленні міськради зазначається, що через велику заборгованість населення за послуги теплопостачання в сумі 4,3 млн грн, КП не може своєчасно розрахуватися з "Одесагазом" за природний газ.

У зв'язку з цим міськрада Теплодара та КП "Одеська ТЕЦ-2" звернулися до жителів із закликом терміново погасити борги за послуги теплопостачання.

Нагадаємо, що новозбудований газопровід, який має забезпечувати газом місто Авдіївку і сім сіл Ясинуватського району, не пройшов необхідне випробування через падіння тиску.

 

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25 02 2018 14:16
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