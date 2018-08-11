Одеська поліція застрелила підозрюваного у вбивстві

Повідомляється, що дільничний був змушений застосувати табельну зброю

У четвер, 8 листопада, при перевірці однієї з адрес в Одесі, де міг переховуватися підозрюваний у вбивстві, чоловік кинувся на одного з поліцейських з сокирою і намагався втекти.

Про це повідомив у Facebook речник поліції Одеської області Руслан Форостяк.

За його словами, дільничний був змушений застосувати табельну зброю: від отриманого вогнепального поранення підозрюваний помер на місці.

"Свідками цієї події стало чимало громадян, що мешкають на вулиці Слобідська, люди налякані, тож хочу їх заспокоїти - нажаль таке інколи трапляється", - пише речник.

Також радник повідомив, що зловмисника розшукували за вбивство вчителя на цвинтарі 2 листопада.

Вранці 2 листопада 61-річний викладач одного з вищих навчальних закладів міста - йшов на роботу, його шлях до зупинки громадського транспорту проходив через цвинтар.

Саме там чоловік отримав ножові поранення від невідомого. Поранений, він повернувся додому, де зустрів сусіда, який викликав медиків, проте викладач помер в кареті швидкої допомоги.

7 листопада за підозрою у нанесенні смертельних ножових поранень 61-річному Хаджибеївське відділення поліції Одеси почало розшукувати Дмитра Колдарара.

Нагадаємо, що двох оперативників Інгульського відділу поліції Миколаєва і патрульного поліцейського підозрюють у тортурах жителя сусіднього з Миколаєвом села Полігон з метою змусити його зізнатися в крадіжці.