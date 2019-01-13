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Одеський активіст Михайлик розповів про свій стан після операції

Операція тривала замість запланованих двох годин майже п'ять
Одеський активіст Олег Михайлик, на якого вчинили замах у вересні минулого року, розповів, що операція з видалення кулі з легенів виявилася складнішою, ніж очікувалося.
Одеський активіст Михайлик розповів про свій стан після операції Олег Михайлик. Фото: 048.ua

Німецьким лікарям довелося видалити частину легені разом з кулею. А операція тривала замість запланованих двох годин майже п'ять.

"Куля була дуже глибоко в тканинах легені і ще прикрита аортою. Саме цю аорту куля розірвала після пострілу, спричинивши велику втрату крові і клінічну смерть. Зараз вже все добре. Але мені доведеться залишитися в клініці в Мюнхені довше. Ще раз повинен подякувати тим одеським лікарям, які врятували мені життя і реанімували", - написав Михайлик у Facebook 13 січня.

Активіст також прокоментував діяльність правоохоронних органів в Україні, сказавши, що не довіряє їм.

Нагадаємо, що на Михайлика вчинили замах 22 вересня 2018 року, у нього вистрелили в центрі Одеси біля перехрестя вулиць Єврейської та Осипова – неподалік будинку, де він мешкає, та за кілька десятків метрів від будівлі Головного управління Нацполіції Одеської області.

Куля протаранила наскрізь ліву руку та груди жертви, застрягши в лівій легені, не влучивши в серце.

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13 01 2019 15:47
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