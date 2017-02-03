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Одеський припортовий завод відновив роботу

Завод буде працювати за давальницькою схемою
Одеський припортовий завод, який зупинив свою діяльність в кінці 2016 року, відновив роботу.
Одеський припортовий завод відновив роботу Фото: infoindustria.com

Одеський припортовий завод — другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій — з випуску азотних добрив в Україні, - повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щуриков у Facebook.

Підприємство спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Зазначимо, у НАБУ зауважили, що приватизація Одеського припортового заводу була зірвана через корупційних схем на підприємстві, розслідування яких в даний час ведуть правоохоронці

Нагадаємо, що Одеський припортовий завод заявив про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу у зв'язку з високою ціною на газ.

Раніше, Кабінет міністрів України вирішив реструктуризувати борг ПАТ "Одеський припортовий завод" перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ на два роки.

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02 03 2017 11:52
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