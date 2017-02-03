Одеський припортовий завод відновив роботу
Одеський припортовий завод — другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій — з випуску азотних добрив в Україні, - повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щуриков у Facebook.
Підприємство спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.
Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.
Зазначимо, у НАБУ зауважили, що приватизація Одеського припортового заводу була зірвана через корупційних схем на підприємстві, розслідування яких в даний час ведуть правоохоронці
Нагадаємо, що Одеський припортовий завод заявив про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу у зв'язку з високою ціною на газ.
Раніше, Кабінет міністрів України вирішив реструктуризувати борг ПАТ "Одеський припортовий завод" перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ на два роки.
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