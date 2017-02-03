Одеський припортовий завод відновив роботу

Завод буде працювати за давальницькою схемою

Одеський припортовий завод, який зупинив свою діяльність в кінці 2016 року, відновив роботу.

Одеський припортовий завод — другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій — з випуску азотних добрив в Україні, - повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щуриков у Facebook.

Підприємство спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку. Зазначимо, у НАБУ зауважили, що приватизація Одеського припортового заводу була зірвана через корупційних схем на підприємстві, розслідування яких в даний час ведуть правоохоронці

Нагадаємо, що Одеський припортовий завод заявив про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу у зв'язку з високою ціною на газ.

Раніше, Кабінет міністрів України вирішив реструктуризувати борг ПАТ "Одеський припортовий завод" перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ на два роки.