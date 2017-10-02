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Приватизація ОПЗ була зірвана через корупційні схеми, - НАБУ

Ситник зауважив, що "коли за цими схемами почалися розслідування і з'явилися перші підозрювані, то знову йдуть спекуляції про зрив приватизації"
Приватизація Одеського припортового заводу була зірвана через корупційних схем на підприємстві, розслідування яких в даний час ведуть правоохоронці
Приватизація ОПЗ була зірвана через корупційні схеми, - НАБУ Артем Ситник. Фото: politdengi.com.ua.

"На підприємство повісили борги через схем, про які я розповідаю. І коли за цими схемами почалися розслідування і з'явилися перші підозрювані, то знову йдуть спекуляції про зрив приватизації. Єдина причина зриву приватизації – корупційні схеми, які нарешті хтось почав розслідувати. У чому суть цих схем, докладно розписано в нашому звіті, і навіть особам без юридичної освіти досить зрозуміло, що насправді зрив приватизації полягає не в тому, що хтось розслідує ці корупційні схеми, а саме в цих корупційних схемах. Хотів би нагадати про це осіб, які на ці кошти організовують мітинги людей на морозі і намагаються звести ці події до спекуляції стосовно зриву приватизації держкомпаній", - зауважив директор НАБУ Артем Ситник на прес-конференції.

Нагадаємо, що Одеський припортовий завод заявив про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу у зв'язку з високою ціною на газ.

Раніше, Кабінет міністрів України вирішив реструктуризувати борг ПАТ "Одеський припортовий завод" перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ на два роки.

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10 02 2017 13:05
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