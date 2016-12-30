Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Одеський припортовий оголосив про зупинення

Однією з причин названа висока ціна на газ
Одеський припортовий завод (ОПЗ) заявив про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу.
Одеський припортовий оголосив про зупинення Фото: infoindustria.com

"У зв'язку з високою ціною природного газу, що поставляється НАК Нафтогаз України, яка не кореспондується з цінами на світовому ринку на продукцію заводу, беручи до уваги неможливість подальшої поставки природного газу в 2017 році з боку НАК Нафтогаз України до погашення наявного боргу, прийнято рішення про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу", - йдеться в повідомленні прес-служби заводу.

Також наголошується, що в даний час ОПЗ, за погодженням з Фондом державного майна України, веде пошук компаній, зацікавлених в оренді цілісного комплексу на тривалий період.

Зазначимо, Стокгольмський арбітраж задовольнив другий позов Ostchem і стягнув з ОПЗ $193,36 млн основного боргу за поставки газу і $57,8 млн пені.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив реструктуризувати борг ПАТ "Одеський припортовий завод" перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ на два роки.

Раніше глава Фонду державного майна Ігор Білоус заявив, що Одеський припортовий завод може зупинити роботу.

Конкурс з продажу ПАТ "Одеський припортовий завод" не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від потенційний покупців. У провалі конкурсу керівництво заводу звинуватило Фонд держмайна.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 12 2016 14:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.