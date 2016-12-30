Одеський припортовий оголосив про зупинення

Одеський припортовий завод (ОПЗ) заявив про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу.

"У зв'язку з високою ціною природного газу, що поставляється НАК Нафтогаз України, яка не кореспондується з цінами на світовому ринку на продукцію заводу, беручи до уваги неможливість подальшої поставки природного газу в 2017 році з боку НАК Нафтогаз України до погашення наявного боргу, прийнято рішення про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу", - йдеться в повідомленні прес-служби заводу.

Також наголошується, що в даний час ОПЗ, за погодженням з Фондом державного майна України, веде пошук компаній, зацікавлених в оренді цілісного комплексу на тривалий період.

Зазначимо, Стокгольмський арбітраж задовольнив другий позов Ostchem і стягнув з ОПЗ $193,36 млн основного боргу за поставки газу і $57,8 млн пені.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив реструктуризувати борг ПАТ "Одеський припортовий завод" перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ на два роки.

Раніше глава Фонду державного майна Ігор Білоус заявив, що Одеський припортовий завод може зупинити роботу.

Конкурс з продажу ПАТ "Одеський припортовий завод" не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від потенційний покупців. У провалі конкурсу керівництво заводу звинуватило Фонд держмайна.