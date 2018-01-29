Одеський припортовий завод відновив роботу
"Сьогодні почали запуск ОПЗ. ТОВ "Всеукраїнська Енерго Компанія" виконала свої зобов'язання з постачання газу для запуску і зробила передоплату за роботу заводу з переробки", - повідомив перший заступник директора підприємства Микола Щуріков на своїй сторінці у Facebook.
За словами першого заступника директора, планується ввести в експлуатацію один агрегат з виробництва аміаку і два агрегати з виробництва карбаміду. Основні зобов'язання "Всеукраїнської Енерго Компанії" - одноразово забезпечити до 3 млн куб. м газу для запуску виробництва і щомісяця до 60 млн куб. м газу як давальницької сировини.
У листопаді 2017 року Одеський припортовий завод припинив роботу через вихід з ладу одного з агрегатів. При цьому, на підприємстві не змогли спрогнозувати можливість відновлення роботи підприємства в майбутньому, оскільки ОПЗ може працювати тільки за давальницькою схемою, а регулярні зупинки заводу ставлять під загрозу виконання умов договору та контрактів з покупцями.
Нагадаємо, Фонд державного майна запланував виставити Одеський припортовий завод (99,567%) на продаж у лютому, а "Центренерго" (78,29% ) - у червні наступного року.
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