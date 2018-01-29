Одеський припортовий завод відновив роботу

За словами керівництва, планується ввести в експлуатацію один агрегат з виробництва аміаку і два агрегати з виробництва карбаміду

29 січня на Одеський припортовий завод почав надходити газ за давальницькою схемою, що створило можливість для запуску підприємства.

"Сьогодні почали запуск ОПЗ. ТОВ "Всеукраїнська Енерго Компанія" виконала свої зобов'язання з постачання газу для запуску і зробила передоплату за роботу заводу з переробки", - повідомив перший заступник директора підприємства Микола Щуріков на своїй сторінці у Facebook.

За словами першого заступника директора, планується ввести в експлуатацію один агрегат з виробництва аміаку і два агрегати з виробництва карбаміду. Основні зобов'язання "Всеукраїнської Енерго Компанії" - одноразово забезпечити до 3 млн куб. м газу для запуску виробництва і щомісяця до 60 млн куб. м газу як давальницької сировини.

У листопаді 2017 року Одеський припортовий завод припинив роботу через вихід з ладу одного з агрегатів. При цьому, на підприємстві не змогли спрогнозувати можливість відновлення роботи підприємства в майбутньому, оскільки ОПЗ може працювати тільки за давальницькою схемою, а регулярні зупинки заводу ставлять під загрозу виконання умов договору та контрактів з покупцями.

Нагадаємо, Фонд державного майна запланував виставити Одеський припортовий завод (99,567%) на продаж у лютому, а "Центренерго" (78,29% ) - у червні наступного року.